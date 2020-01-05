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Karbonmonoksit gazından zehirlenen kadın öldü
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi. Olay, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Aynı köyde yaşayan Ali Uslu, annesinden haber alamayınca...
GÜVENLİK 05.01.2020, 21:04
ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Durdu Uslu (66), yaşamını yitirdi.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Aynı köyde yaşayan Ali Uslu, annesinden haber alamayınca meraklanıp, evine gitti. Eve giren Ali Uslu, annesini yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durdu Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Durdu Uslu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
Olay, akşam saatlerinde Alaplı'ya bağlı Yedigelli köyünde meydana geldi. Aynı köyde yaşayan Ali Uslu, annesinden haber alamayınca meraklanıp, evine gitti. Eve giren Ali Uslu, annesini yatağında hareketsiz yatarken buldu. Haber verilmesiyle gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Durdu Uslu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. Durdu Uslu'nun cesedi, cumhuriyet savcısının yaptığı incelemenin ardından Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Durdu Uslu'nun, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edildi.
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