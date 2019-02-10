Karbonmonoksit gazı 3 kişiyi zehirledi

İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 1'i çocuk 3 kişi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Umut Mahallesi'nde meydana geldi. Sabaha karşı şiddetli baş ağrısı ile uyanan Bülent Sukyan (41) sobadan karbonmonoksit gazının sızdığını fark etti. Eşi Semra (36) ile 6 yaşındaki oğlu Burak'ı (6) uyandıran Bülent Sukyan, kendi otomobiliyle hastaneye gitti. Hastanede tedavi altına alınan ve sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri belirlenen Sukyan ailesinin hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.