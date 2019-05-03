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Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Ocak ayında fırtına nedeniyle karaya oturan Lübnan bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi. Dünya genelindeki birçok ülke arasında canlı hayvan taşımacılığı...

Karaya oturan gemiyi kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi

Mustafa ERCAN-Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN, () - MERSİN'de, Ocak ayında fırtına nedeniyle karaya oturan Lübnan bandıralı kargo gemisini kurtarma çalışmaları havadan görüntülendi.
Dünya genelindeki birçok ülke arasında canlı hayvan taşımacılığı yapan Lübnan bandıralı Wardeh isimli kargo gemisine, bağlı olduğu şirketin yaşadığı ekonomik sıkıntılar nedeni ile haciz konuldu. 16 Ağustos 2018'de Uluslararası Mersin Limanı (MIP) demir sahasına demir atan gemide 2 personel bırakılmasına, kaptan ve mühendislerin de aralarında bulunduğu mürettebatın ayrılmasına karar verildi.
15 Ocak'ta etkili olan fırtınada ise demirli bulunduğu yerden kurtulan gemi, sürüklenerek liman mendireğine yaklaşık 500 metre kala karaya oturdu. Fırtına dindikten sonra havalanan askeri helikopter gemideki 2 personeli kurtarırken, tanklardaki 400 ton yakıt ve 20 ton yağın denize sızma ihtimaline karşı gemi çevresine bariyer çekildi. Yaşanan gelişmelerin ardından liman başkanlığınca açılan acil satış ihalesinde 9 milyon TL karşılığında gemiyi satın alan şirket, kurtarma çalışması için düğmeye bastı. Sancağa yani sağa yatık halde bulunan 131 metre uzunluğundeki 8 bin 393 grosstonluk geminin düzeltilmesi için iskele tarafına tonlarca ağırlık yerleştirildi. 
Bir müddet düz hale gelmesi beklenecek olan gemi daha sonra römorkörler yardımı ile bulunduğu yerden çekilecek.
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