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Karaman'da yolcu otobüsü devrildi: 22 yaralı (2)
YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ Karaman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu...
GÜVENLİK 27.12.2019, 14:50
YARALI SAYISI 22'YE YÜKSELDİ
Karaman'da yolcu otobüsünün, karlı yolda buzlanma nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkıp devrildiği kazada, yaralı sayısı 22'ye çıktı. Tedavileri süren yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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