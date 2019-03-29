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Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı

KARAMAN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 bin 567 uyuşturucu hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Aslı Dudu...

Karaman'da uyuşturucu operasyonu: 5 gözaltı
KARAMAN'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2'si kadın 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramada 4 bin 567 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, Aslı Dudu F. (44) ve Selvinaz Ü.'nün (28) kente uyuşturucu hap getireceği bilgisini aldı. Ekipler, iki kişiyi takibe alıp dün kent girişinde yakalayarak gözaltına aldı. İki şüphelinin yapılan üst aramasında 180 uyuşturucu hap ele geçirildi. Hapların miktarının eksik olması üzerine araştırmasını derinleştiren polis iki kadın ile bağlantılı olan Ali K.'nin kargo bilgilerine ulaştı. 3 kişinin, Karaman'da oturan Beytullah D. (24) ve Hasan B.'ye (28), koli halinde kargo gönderdiğini belirledi. Kargo şirketinde gönderilen kolileri inceleyen polis 3 bin 898 hap ele geçirdi. Bunun üzerine Ali K., Beytullah D. ve Hasan B. de gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada ise 489 uyuşturucu hap daha ele geçirildi. Toplamda 4 bin 567 uyuşturucu hap ele geçirilirken, 5 kişi, yapılan sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi. 

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