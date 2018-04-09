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Karaman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı

KARAMAN'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda stel, 93 sikke ve 48 de çeşitli tarihi...

Karaman'da tarihi eser operasyonu: 2 gözaltı
KARAMAN'da jandarma tarafından düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramada Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1 metre uzunluğunda stel, 93 sikke ve 48 de çeşitli tarihi obje ele geçirildi.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, iki farklı adreste tarihi eser kaçakçılığı yapıldığı ihbarını aldı. Bunun üzerine merkeze bağlı Pınarbaşı köyünde oturan C.Ş.'nin evine operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada 93 bronz sikke ve 48 çeşitli tarihi obje, 2 ruhsatsız av tüfeği ve 1 dedektör ele geçirdi. C.Ş., gözaltına alındı.
Jandarma ikinci adres olarakta Kazımkarabekir ilçesinde oturan M.E.'nin evine operasyon düzenledi. Operasyonda 1 metre uzunluğunda ve 45 kilo ağırlığında Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen stel ele geçirildi. M.E. de gözaltına alındı.

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