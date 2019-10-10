Karaman'da fuhuş ve şantaj çetesine operasyon: 3 tutuklama

KARAMAN'da 18 yaşından küçük kızları zorla fuhuşa sürükleyip, ilişkiye girdikleri kişilere de görüntülerle şantaj yaptıkları iddia edilen 2'si kadın 3 kişi tutuklandı.Karaman'da ismi açıklanmayan bir kadın, polise gelerek, Özlem T. (27 ), Sahire K. (30) ve Yunus Ö.'nün (32) kendisini zorla fuhuşa sürükledikleri ihbarında bulundu. İlişkiye girdiği kişilere şantaj yapmak maksadıyla görüntü alması istenen kadın, görüntü almayınca da dövüldüğünü iddia etti.Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, bir iş insanının, ilişki sırasında gizlice çekilen görüntüleriyle kendisine şantaj yapıldığı ihbarının üzerine harekete geçti. Yapılan fiziki ve teknik çalışmanın ardından Özlem T. (27 ), Sahire K. (30) ve Yunus Ö.'nün (32), 18 yaşından küçük kızları zorla fuhuşa sürüklediğini ve müşterilerine de ilişki sırasında çekilen görüntülerle şantaj yaptığını belirledi. Ardından da 3 kişi düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada dijital materyallere de el konuldu. Sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 3 kişi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.