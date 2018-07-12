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Karaman'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri sorumlusu' tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nden sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.   Karaman...

Karaman'da FETÖ'nün 'gaybubet evleri sorumlusu' tutuklandı

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, FETÖ/PDY'nin 'gaybubet evleri'nden sorumlu olduğu iddiasıyla gözaltına alınan Ahmet C., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.  
Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, kentte firari FETÖ mensuplarını gizlediği, kaçmalarına yardım ettiği ve örgütün 'gaybubet evleri'ni ayarlayıp, koordine ettiği iddiasıyla Ahmet C.'yi dün yakalayıp, gözaltına aldı. Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulanan Ahmet C., bugün adliyeye sevk edildi. Ahmet C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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