Karaman'da FETÖ'den 23 kişi adliyeye sevk edildi

Muammer ŞEN / KARAMAN, () - KARAMAN'da Fetullahçı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın 23 kişi adliyeye sevk edildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı darbe girişiminin ardından FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında polis tarafından geçen 14 Şubat günü Karaman merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında öğretmen, araştırma görevlisi ve doktorların da bulunduğu 5'i kadın 23 kişi gözaltına alındı.
Şüphelilerin örgütün 'Bylock' adlı haberleşme programını kullandığı ileri sürüldü. Şüpheliler sorgulamanın ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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Muammer ŞEN / KARAMAN, () - KARAMAN'da Fetullahçı FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 5'i kadın 23 kişi adliyeye sevk edildi.