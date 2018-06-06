Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Meteoroloji'den İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
İstanbul'a sağanak yağmur uyarısı
Bakan Soylu: 10 bin kişilik bekçi kadrosu daha açılacak
10 bin kişilik bekçi kadrosu...
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a kaçarken yakalandı
'Askeri Casusluk Davası'nın hakimi, Yunanistan'a...
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi bulundu
Tekne kazasında kaybolan şarkıcının cesedi...

Karaman'da boş arazide kafatası bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarında, boş arazide insan kafatası buldu. Kafatası, incelenmek üzeri kriminal laboratuvara götürüldü.  Olay, sabah saatlerinde, Urgan Mahallesi Zengen köyü yolu...

Karaman'da boş arazide kafatası bulundu

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da, koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarında, boş arazide insan kafatası buldu. Kafatası, incelenmek üzeri kriminal laboratuvara götürüldü. 
Olay, sabah saatlerinde, Urgan Mahallesi Zengen köyü yolu üzerinde meydana geldi. Koyun otlatan çoban Yusuf Arslan, yolun kenarındaki boş arazide insan kafatası olduğunu fark etti. Bunun üzerine Arslan, jandarmaya ve polise haber verdi. Güvenlik güçleri, olay yerine gelip, yaptığı araştırmanın ardından kafatasını incelenmesi için kriminal laboratuvara götürdü. 
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

​FOTOĞRAFLI 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325