Karaman'da 8 öğrenci cıva zehirlenmesi şüphesiyle Ankara'ya sevk edildi/ ek fotoğraflar
25 Nisan 2018 Çarşamba 11:48
İlgili Galeriler
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
- 1"Prostat kanseri her 10 erkekten 1'inde...
- 2Odyometri eğitimi alanında ilk ve tek...
- 3(Görüntülü Haber) Doktoru "Göbeğinizi...
- 4Doktoru "Göbeğinizi yukarı çeker...
- 5Kadınlara, futbol oynamak yarıyor
- 6(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Uyar: Türkiye...
- 7(Görüntülü Haber) Prof. Dr. Uyar: Türkiye...
- 8(Görüntülü Haber) 'Kalp Tamir Kiti'...
- 9Prof. Dr. Uyar: Türkiye bir travma ülkesi
- 10'Kalp Tamir Kiti' geliştirdi,...
- 1(Görüntülü Haber) Bahçeşehir Koleji...
- 2Bahçeşehir Koleji robotik takımları,...
- 3Toplanan kitaplar köy okullarına gönderilecek
- 4(Görüntülü Haber) 'Steam Otobüsü'...
- 5'Steam Otobüsü' Ümraniye’de...
- 6Samsat'ta 5.1'lik deprem; bazı...
- 7(Görüntülü Haber) Bilgi, ekonomi ve...
- 8Bilgi, ekonomi ve yönetim bir kongrede...
- 9(Görüntülü Haber) Animasyon öğrencileri...
- 10(Görüntülü Haber) Animasyon öğrencileri...
- 1"Başarımızın sebebi erişilebilir...
- 2Konut fiyatları yüzde 14 arttı
- 3Kredili konut satışları Kasım'da...
- 4Zeytinburnu'ndaki ambarlar, Hadımköy'e...
- 5Gayrimenkul alıcılarının gözdesi daireler
- 6Tapu için fazla masraf ödemeyin!
- 7İstanbul'un merkezinde arsa üretmek...
- 8Sahibinden Satılık Arsa
- 9Konut Satışları Artarak Devam ediyor
- 10Kadıköy Emlak Piyasası Son Üç Yılda...
İlgili Haberler
18B Takipçi
SON DAKİKA
- 1DHA YURT BÜLTENİ-9
- 2Kato'da donma tehlikesi geçiren korucu,...
- 3Altınordu'da gözler Avcı'da
- 4Roma dönemine ait heykel ele geçirildi
- 5Eurasia Airshow, Antalya'da başladı/...
- 6Karşıyaka, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na...
- 7(Geniş haber) - Tüfenkci'den iş...
- 8Eurasia Airshow, Antalya'da başladı
- 9Cinsel istismar davasında hakim davadan...
- 10Trabzonspor, Antalyaspor maçının hazırlıklarını...
- 11DHA İSTANBUL BÜLTENİ - 3
- 12Trabzonspor'dan 'ekonomik seferberlik'...
- 13(ek görüntülerle geniş haber ) TÜFENKCİ'DEN...
- 14ABONELERİMİZİN DİKKATİNE: CANLI YAYIN...
- 15Göztepe'nin kasası doldu
- 16Bank asya yöneticilerinin yargılanmasına...
- 17Bank asya yöneticilerinin yargılanmasına...
- 18Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa hızla...
- 19Ruhani: Nükleer anlaşma bozulursa hızla...
- 20BANK ASYA YÖNETİCİLERİNİN YARGILANMASINA...
Namaz Vakitleri
|İmsak
|Güneş
|Öğle
|İkindi
|Akşam
|Yatsı
|04:10
|06:03
|13:13
|17:02
|20:03
|21:42
Anket Tüm Anketler
Son Yorumlar
Arşiv