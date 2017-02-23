Karaman'da 6 ay önce kaybolan PTT dağıtıcısı baraj gölünde aranıyor

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN'da 6 ay önce kaybolan ve kendisinden bir daha haber alınamayan posta dağıtıcısı 27 yaşındaki Ahmet Uysal'ın, otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığı ihbar edildi. Güvenlik güçleri, AFAD'ın desteğiyle Karaman'daki iki baraj gölünde arama çalışması yapıyor.

Karaman'ın merkez Ahmet Yesevi Mahallesi'nde ailesiyle birlikte oturan PTT'de posta dağıtıcısı Ahmet Uysal, geçen 15 Ağustos gecesi 70 FZ 843 plakalı otomobiliyle evden ayrıldıktan sonra bir daha dönmedi. Bekar olan oğullarının eve dönmemesi üzerine ailesi de polise kayıp başvurusunda bulundu. O günden bu yana Ahmet Uysal'ı da otomobilini de gören kimse olmadı. Tüm arama çalışmalarına karşın akıbetiyle ilgili hiç bir bilgiye ulaşılamadı.

CANLI YAYINDA GELEN İHBAR

Ahmet Uysal'ın ayakkabı tamircisi olan babası Ramazan Uysal, aylardır oğlundan haber alamayınca bir televizyon kanalında kayıplarla ilgili programa katıldı. Canlı yayına telefonla bağlanan ve adının açıklanmasını istemeyen bir kişi, Ahmet Uysal'ın dövülüp otomobiliyle birlikte baraj gölüne atıldığını duyduğunu söyledi.

Bu gelişme üzerine güvenlik güçleri, canlı yayına bağlanan kişinin ifadesine başvurduktan sonra, dün Karaman kent merkezine 10 kilometre uzaklıkta ve Gödet Çayı üzerinde kurulu sulama amaçlı Fisadun Barajı'nda arama çalışması başlattı. AFAD'ın desteği ile yapılan arama çalışmasında dalgıçlar sualtı kameraları ile baraj dibini tararken, bir başka ekip de kente 30 kilometre uzaklıkta İbrala Çayı üzerinde kurulu yine sulama amaçlı Yeşildere Barajı'nda bu sabah arama başlattı.

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