Karaman'da, 10 FETÖ şüphelisi adliyede

Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında; 16'sı muvazzaf, 1'i ihraç, 2'si emekli olan 19 asker hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Bunun üzerine Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Aralık'ta 14 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda gözaltına alınan 19 kişiden 10'u, sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi. Emniyetteki 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.
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Muammer ŞEN/KARAMAN, () - KARAMAN merkezli 14 ilde, FETÖ/PDY'nin 'Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanması'na yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 19 askerden 10'u, adliyeye sevk edildi. Emniyette 9 kişinin sorgusunun sürdürüldüğü belirtildi.