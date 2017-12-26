 Karaköy'de patlama sonrası yangın (1)

Ersan SAN - Özgür EREN/ İSTANBUL, () Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(FOTOĞRAF)
Ersan SAN - Özgür EREN/ İSTANBUL, () Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor. (FOTOĞRAF)
26 Aralık 2017 Salı 18:03
Ersan SAN - Özgür EREN/ İSTANBUL, () Karaköy'de bir binada ilk belirlemelere göre doğalgaz patlaması sonucu yangın çıktı. Yanan binaya çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
(FOTOĞRAF)
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