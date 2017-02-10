Karakola şikayete gitti, evi ateşe verildi

HARRAN(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma sonrası jandarma karakolunda ifade vermeye giden Mehmet Eren’in evi, hasımları tarafından ateşe verilerek yakıldı.

Olay, Harran'ın Ünlü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Übeyit G. ile 10 yıl önce evini sattığı Mehmet Eren arasında iddiaya göre borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Ardından Mehmet Eren jandarma karakoluna giderek, kendisinden yeniden haksız yere para istendiği iddiasıyla Übeyit G.'den şikayetçi oldu. Eren ailesi karakolda bulunduğu sırada, iddiaya göre oturdukları ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Karakoldaki ifadelerinin ardından döndükleri evlerinin yandığını gören Mehmet Eren, durumu jandarma ve itfaiye ekipleri bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açarken, Eren ailesi fertleri yangının hasımları tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.

Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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