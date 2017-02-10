Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
50 bin liradan az varlıkla "kaldıraçlı döviz yatırımı" yapılamayacak
50 bin liradan az varlıkla...
Rekabet Kurumu Kipa'nın Migros'a devrini onayladı
Rekabet Kurumu Kipa'nın devrini onayladı
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe vuruldu
Taksim'deki cami alanına ilk kepçe...
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı Pence ile telefonda görüştü
Başbakan Yıldırım ABD Başkan Yardımcısı...

Karakola şikayete gitti, evi ateşe verildi

HARRAN(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma sonrası jandarma karakolunda ifade vermeye giden Mehmet Eren’in evi, hasımları tarafından ateşe verilerek yakıldı.  Olay, Harran'ın...

Karakola şikayete gitti, evi ateşe verildi

HARRAN(Şanlıurfa), () – ŞANLIURFA’nın Harran İlçesi'nde iki aile arasında çıkan tartışma sonrası jandarma karakolunda ifade vermeye giden Mehmet Eren’in evi, hasımları tarafından ateşe verilerek yakıldı. 
Olay, Harran'ın Ünlü Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle muhtarı Übeyit G. ile 10 yıl önce evini sattığı Mehmet Eren arasında iddiaya göre borç- alacak anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Ardından Mehmet Eren jandarma karakoluna giderek, kendisinden yeniden haksız yere para istendiği iddiasıyla Übeyit G.'den şikayetçi oldu. Eren ailesi karakolda bulunduğu sırada, iddiaya göre oturdukları ev kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Karakoldaki ifadelerinin ardından döndükleri evlerinin yandığını gören Mehmet Eren, durumu jandarma ve itfaiye ekipleri bildirdi. İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın evde hasara yol açarken, Eren ailesi fertleri yangının hasımları tarafından kasıtlı olarak çıkarıldığını iddia etti.
Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.