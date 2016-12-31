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Karakol saldırısıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı

MARDİN'de Cevizlik Jandarma Karakolu'na geçen Temmuz ayında düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 askerin de yaralandığı bomba yüklü araçla yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin...

Karakol saldırısıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı
MARDİN'de Cevizlik Jandarma Karakolu'na geçen Temmuz ayında düzenlenen ve 2 askerin şehit olduğu, 1 sivilin yaşamını yitirdiği, 12 askerin de yaralandığı bomba yüklü araçla yapılan saldırıyla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Bu kişilerin evlerinde ise 1 tabanca ve 1 av tüfeği ile bu silahlara ait mermiler ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.
Cevizlik Jandarma Karakolu'na 9 Temmuz günü PKK'lı teröristlerin bomba yüklü araç düzenlediği ve 2 asker şehit olduğu, 1 sivil kadının yaşamını yitirdiği, 12 askerin de yaralandığı saldırıyla ilgili Cevizlik Mahallesi'nde 2 kişi gözaltına alındı. Mardin Valiliği'nce konuya ilişkin yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"9 Temmuz 2016 tarihinde Cevizlik Jandarma Karakol Komutanlığı'na bölücü terör örgütü mensuplarınca düzenlenen silahlı saldırı ve bombalı araç olayı ile ilgili olarak; Cevizlik Mahallesi'nde 2 şahsın ev ve eklentilerinde, Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan arama neticesinde; 1 ruhsatsız 9 milimetre çapında tabanca, 1 şarjör, 1 tabanca kılıfı, 9 milimetre çapında 9 fişek, 1 ruhsatsız av tüfeği, 73 av tüfeği fişeği, 1 dürbün, cep telefonları ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi. Olayla ile ilgili 2 şüpheli gözaltına alınmıştır. Bölgemizde yaşayan vatandaşlarımızın huzur ve güven içinde hayatlarına devam etmesini sağlamak amacıyla bölücü terör örgütü mensupları ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edilecektir."

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