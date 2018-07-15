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Karakol Komutanı, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi

BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi. Ayvalık ilçesinde Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev...

Karakol Komutanı, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi
BALIKESİR’in Ayvalık ilçesinde, Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken (41), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Ayvalık ilçesinde Tuzla Jandarma Karakol Komutanı olarak görev yapan 2 çocuk babası Astsubay Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, önceki sabah gece nöbetinin ardından gittiği ilçedeki evinde fenalaştı. Eşi Berna Türken’in çağırdığı sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Şuayip Türken, ambulansla Ayvalık Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, buradan da İzmir’deki Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Tedaviye alınan Türken, dün akşam saatlerinde yaşamını yitirdi.
Ayvalık'ta yaklaşık bir yıldan bu yana görev yapan Kıdemli Başçavuş Şuayip Türken, başta insan kaçakçılığı olmak üzere yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı gibi olaylara karşı elde ettiği başarıların yanı sıra Tuzla mevkiindeki asayiş olaylarının azalmasını sağlamasıyla tanınıyordu.
Şuayip Türken'in cenazesinin, yarın memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

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