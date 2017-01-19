Karakoçan'da belediye eş başkanlarına zimmetten 3'er yıl 45'er gün hapis cezası

ELAZIĞ, () - İÇİŞLERİ Bakanlığı tarafından haklarında açılan soruşturma ardından açığa alınan Elazığ'ın Karakoçan İlçesi Belediye Başkanı DBP'li Burhan Kocaman ve eş başkan Cennet Ayık'a yargılandıkları zimmet suçu davasından 3'er yıl 45'ear gün gün hapis cezası verildi. Kocaman ve Ayık için daha önce uygulanan adli kontrol şartları ise kaldırıldı.

Haklarında açılan soruşturma nedeniyle daha önce açığa alınan ve bir süre önce tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Karakoçan Belediye Başkanı Burhan Kocaman ve eş başkan Cennet Ayık'ın Elazığ 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde zimmet suçundan yargılanmasına devam edildi. Dosyanın esasına ilişkin görüşünü açıklayan Savcı, sanık Cennet Ayık'ın seçimlerde meclis üyesi olarak seçildiğini, daha sonra 'eş belediye başkanı' olarak görev aldığını ve maaşa bağlandığı, yapılan maaş ödemelerinin toplam 47 bin 800 lira olduğunun sabit olduğunu söyledi. Savcı, "5 bin 393 Sayılı Belediyeler Kanunu'nda eş başkanlık kadrosu bulunmamaktadır. Belediyenin meclis kararı da uygun değildir. Siyaset haricinde, tüm eş başkanlık uygulamaları geçersizdir. Belediye Başkanı Burhan Kocaman'ın, 5018 Sayılı Kanun gereği belediye mallarının usulsüz olarak atanan eş başkana maaş bağlamak nedeniyle eylem ve fikir birliği ile müddet zimmet suçunu işlemiştir" diyerek cezalandırılmalarını istedi.

Burhan Kocaman ise savunmasında, iyi niyetle belediye meclis üyelerinin kararlarını uygulayan bir belediye başkanı olarak zimmet suçunu işlemediğini belirterek, beraat kararı ile birlikte sağlık sorunlarından dolayı uygulanan adli kontrol kararının kaldırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Kocaman ve Ayık'a verilen 7 yıl 6'şar ay hapis cezalarının söz konusu zararın giderilmesi nedeniyle 3'er yıl 1'er ay 15'er güne düşürdü. Mahkeme ayrıca Burhan Kocaman ve Cennet Ayık için daha önce verilen adli kontrol şartlarını da kaldırdı.