Karadeniz’de fotokapanlar teröristlerin kabusu olacak

Nedim KOVAN/ORDU, () - KARADENİZ’de yaban hayatını görüntülemek için ormanlara kurulan fotokapanların sayısının 3-4 kat artırılması planlandı. Yaban hayvanlarını görüntüleyen fotokapanların, bölgeye sızmaya çalışan PKK'lı teröristlerin geçiş güzergahlarını da belirleyip, güvenlik güçlerinin çalışmalarını kolaylaştırmada önemli rol oynayacağı belirtildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Karadeniz’de Ordu, Giresun, Tokat, Trabzon, Arvin kırsalında yaban hayvanlarının tür tespiti ve popülasyonunun belirlenmesi amacıyla kurulan fotokapanlar aktif rol üstleniyor. Harekete duyarlı olarak yüzlerce fotoğraf ve görüntü çekerek kaydeden fotokapanlar yaban hayatını 24 saat kaydederken, Tunceli üzerinden Karadeniz’e sızmaya çalışan PKK’lı teröristlerin de korkulu rüyası olmaya başladı. Trabzon kırsalında bir grup PKK’lı teröristin fotokapan tarafından görüntülenmesi üzerine, Ordu ve Giresun’daki fotokapanlarında anlık takip edildiği belirtildi.

DKMP Ordu Şube Müdürü Ali Hıdır, Ordu’da 4 fotokapanla yaban hayatının izlendiğini, bu sayıyı 17’ye çıkarmayı planladıklarını söyledi. Ormanlara kurulan fotokapanların yaban hayvanların tür tespiti ve popülasyonunu tespit amacıyla önem taşıdığını, Ordu- Giresun ormanlarında sıkça görüntülenmeye başlayan önemli hayvanlardan vaşakların da arttığını vurgulayan Ali Hıdır, “Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü olarak fotokapan sayısını bu yıl içerisinde ve önümüzdeki yıl, üç katına çıkarmayı planlıyoruz. Dolayısıyla fotokapan sayısını artırdığımızda envanter sayılarımızda net olarak ortaya çıkacak. Son zamanlarda fotokapanlarımıza takılan vaşak görüntüleri var. Geçmişte de var olduğunu biliyorduk ama görüntüsü ve tespiti elimizde yoktu. Onlarında gözle görülür seviyede insanlarla karşılaştığını görmekteyiz. Hayvanın yaşam alanına baktığımızda Ordu ve Giresun’un yüksek kesiminde bu hayvanlara rastlıyoruz. Özellikle arka kesimler dediğimiz Mesudiye, Şebinkarahisar açık kesimlerinde bunlar daha çok görülebilmekte. Kuzey yamaçların da da rastgelmek mümkün” dedi.

VAŞAKLAR SAYILMAYA BAŞLADI

Fotokapanlarla görüntü alıp, Ordu ve Giresun ormanlarında görülen vaşakların sayılarının tespiti için dışkı vasıtasıyla sayıma başladıklarını da belirten Ali Hıdır, “Gözle görülmemesinin sebebi; vaşak gece avlandığı için gündüz rastgelmek mümkün değil. Tespitlerimiz, kendi fotokapanlarımızdan aldığımız görüntüler ve vatandaşlardan aldığımız ihbarlarda şunu tespit ettik. Artık vaşak, doğada popülasyon olarak kendini ispat etmiş, belli seviyeye ulaşmış, varlığını sürdürmekte. Çok rahatlıkla görüntü alıp takip edebiliyoruz, dışkıları vasıtasıyla sayım yapmaya da başladık” şeklinde konuştu.

FOTOKAPANA YAKALANAN TERÖRİST HER YERDE ARANIYOR

Trabzon’un Maçka İlçesi’nde PKK’lı teröristler, Jandarma Uzman Çavuş Osman Gazi Çetingöz'ü şehit ederek kaçtığı ormanda yürürken fotokapan tarafından görüntülenmişti. Kaçan teröristlerin yakalanması için bölgedeki operasyonlar devam ederken, Ordu ve Giresun’da da güvenlik güçlerinin kırsalda arazi arama-tarama faaliyeti yürüttüğü belirtildi.

AYI FOTOKAPANI GÖTÜRMEYE ÇALIŞTI

Ordu’daki fotokapanlar çakal, tilki, yaban domuzu, vaşak görüntülerini kaydederken, Giresun’da ise bir ayının fotokapanı alıp götürmeye çalıştığı da gözlendi. Kaydedilen görüntülerde fotokapanı yiyecek zannedip bulunduğu yerden söken ayının belli bir süre sonra fotokapanı yere attığı görülüyor.

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