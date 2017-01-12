Karadeniz yaylalarında PKK'lıların erzak depoları imha edildi

Nedim KOVAN/ORDU, () - KARADENİZ’de güvenlik güçlerinin başarılı çalışmasıyla, büyük darbe yiyen PKK terör örgütüne yönelik Ordu kırsalında operasyonlar halen devam ederken, teröristlerin geçen yaz yayla evlerinden çalarak ormanlık alanda depolara sakladıkları yiyecek erzaklar ele geçirildi. Bulunan 5 depodaki erzaklar imha edildi.

Ordu’nun Mesudiye İlçesi Topçam Bölgesi’nde 31 Temmuz 2016’da 3 askerin şehit olduğu, 2 askerin yaralandığı eylemi gerçekleştirip kaçan 6 kişilik PKK’lı terörist grubu, 30 Eylül 2016’da düzenlenen operasyonla Mesudiye-Koyulhisar sınır bölgesinde etkisiz hale getirildi. Güvenlik güçleri tarafından teröristlerin kimlik tespiti yapılırken, karıştıkları eylemler de tek tek ortaya çıkarıldı. Öldürülen 6 PKK’lı terörist arasında yer alan ‘Mazlum Volkan’ kod adlı Yakup Tokay’ın PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ lideri olduğu belirlendi. Yakup Tokay’ın 4 Mayıs 2011’de Kastamonu Ilgaz Dağı'nda Başbakanlık miting otobüsüne eskortluk yapan polis aracına yönelik silahlı ve bombalı saldırılar düzenleyen 5 kişilik grubun içinde yer aldığı, çatışmadan yara almadan kaçtığı, Karadeniz’deki tüm saldırıların emrini verdiği, birçok saldırıya da bizzat katıldığı tespit edildi.

6 PKK'LI ORDU KIRSALINDA ÖLDÜRÜLDÜ

Mesudiye kırsalında öldürülen 6 PKK’lının çantasından çıkan örgütsel doküman ve notlar güvenlik güçleri tarafından titizlikle araştırılırken, ele geçirilen silahların da halen kriminal laboratuarında incelendiği belirtildi. İstihbarat raporlarında ise 1998’den itibaren Karadeniz kırsalına açılmaya çalışan PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ adıyla hareket ettiği, iki gruba ayrılarak yazları bölgede geçirip kış üstlenmesi için Tunceli’ye geri döndüğü yer aldı

2016'DA TUNCELİ'DEN KARADENİZ KIRSALINA 22 PKK'LI TERÖRİST GEÇİŞ YAPTI

Yine istihbarat raporlarına göre 2016 yılında Tunceli üzerinden Karadeniz kırsalına 22 PKK’lı terörist geçiş yaptı. Tamamı ‘Karadeniz Açılım Grubu’ndan olan bu teröristlerden Ordu’da 7, Giresun’da 1, Erzincan’da 3 olmak üzere toplam 11’i etkisiz hale getirilirken 1’i de yaralı ele geçirildi. Karadeniz kırsalındaki 10 kişilik PKK’lı grubun kış üstlenmesi için Tunceli’ye geri dönüp dönmediği henüz bilinmezken, bölgede kış üstlenmesini önlemek amacıyla da güvenlik güçlerinin operasyonları aralıksız devam ediyor.

ÇALDIKLARI ERZAKLAR ELE GEÇİRİLDİ

Ordu Mesudiye kırsalındaki operasyonlara katılan jandarma komandolar ve Özel Harekat Polisleri -15 derece soğukta kara rağmen aralıksız arazi arama tarama faaliyeti gerçekleştirirken, PKK’ya ait ele geçirilen 5 depoyu da imha etti. Depoda bulunan erzakların geçen yıl Ordu kırsalında etkisiz hale getirilen PKK’lı teröristlerin Gölköy ve Mesudiye yaylalarında 20’den fazla evden çaldığı, ormanlık alanda depo ve sığınaklara saklayıp kış üstlenmesi için hazırlık yaptığı ortaya çıktı.

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