Karadeniz'in yaylalarında eş zamanlı 'erzak' operasyonu

Nedim KOVAN/GİRESUN, () - KARADENİZ'de 5 ildeki yaylalarda, 1800 Jandarma Özel Harekat (JÖH) timi ve komandoların katılımıyla eş zamanlı olarak 'erzak' operasyonu başlatıldı. Son yıllarda yürütülen başarılı operasyonlarla büyük darbe alan PKK’lı teröristlerin olası kış üstlenmesini önlemek için vatandaşlar yayla evlerinde erzak bırakmamaları yönünde dağıtılan broşürlerle de uyarılıyor.

Karadeniz kırsalında son yıllarda güvenlik güçlerinin başarılı operasyonlarıyla PKK’lı teröristler büyük darbe yedi. Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı’na bağlı JÖH ve komando timleri Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında başarılı operasyonlara imza attı. PKK’nın Kandil'deki kamplarında özel eğitim alarak 1998 yılının sonlarına doğru Tunceli-Erzincan kırsalı üzerinden Doğu Karadeniz’e gönderilen PKK’nın sözde ‘Karadeniz Açılım Grubu’ teröristleri, 5 yıl önce deşifre oldu.

BÜYÜK DARBE YEDİLER

Bölgedeki başarılı operasyonlarla 15 terörist etkisiz hale getirilirken, teröristlerin 3’ü teslim oldu, 6’sı sağ olarak yakalandı. Bu teröristlerden 2’sinin ‘terörden arananlar’ listesi kırmızı kategoride, 7’sinin ise gri kategoride olduğu belirlendi. Son olarak Giresun kırsalında ilkbahar operasyonuyla birlikte ‘Kawa’ kod adlı Behrüz Dudkanlu teslim oldu. Teslim olan Dudkanlu, bölgedeki teröristlerin geçiş güzergahları ile sığınak ve erzak depolarını tek tek gösterdi. JÖH ve komandolar son 5 aydır bölgede gösterilen bu yerlerde yaptığı aramada 30’a yakın sığınak, silah ve erzak deposu ele geçirerek imha etti.

5 İLDE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Erzincan-Tunceli bölgesinde operasyonların yoğunlaşması üzerine bu bölgedeki teröristlerin Karadeniz kırsalına sızabileceği, bölgede olabileceği değerlendirilen örgüt üyeleriyle buluşabileceği, kış üstlenmesi hazırlığı içinde geçen yıllarda olduğu gibi yine yayla evlerinden erzak çalabileceği ihtimali üzerine bölgede 5 ilde eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Giresun Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde Giresun, Gümüşhane, Trabzon, Tokat ve Ordu kırsalında 1800 JÖH ve komandoların katılımıyla sürdürülen operasyonlara insansız hava araçları (İHA) ile destek veriliyor.

'ERZAK BIRAKMAYIN' UYARISI

Sonbaharın gelmesiyle yayla sezonunun yakın zamanda sona erecek olması nedeniyle valilikler dağıtılan büroşürlerle vatandaşları erzak bırakmamaları konusunda uyarıyor. Polis ve jandarma ekipleri yaylalarda üzerinde, 'Bölücü terör örgütü mensupları yayla evlerinden hırsızlık yaparak yaşamlarını sürdürüyor. Şüpheli durumları derhal güvenlik güçlerine bildirmek en önemli vatandaşlık görevidir. Unutma! Yayla evinde erzak ve malzeme bırakma' yazılı broşürleri vatandaşlara dağıtarak, herkesin rahat görebileceği yerlere asıyor.

Vatandaşların, şüphelendiği her durumda da mutlaka 155 polis ve 156 jandarmaya bildirmeleri de isteniyor.



