beylikdüzü escort

izmir escort antalya escort bodrum escort eskisehir escort izmit escort izmit escort sakarya escort

banner314

banner325

Son Dakika

Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)

VALİ USTAOĞLU: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte süren örtü yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali...

GÜVENLİK 24.12.2019, 17:49
Karadeniz'de 69 noktada yangın: 6 ev yandı, tarım arazileri zarar gördü (8)

VALİ USTAOĞLU: YANGINA MÜDAHALE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR
Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, kentte süren örtü yangınlarına ilişkin açıklamada bulundu. Sürmene ilçesi Aksu Mahallesi'ndeki sürdürülen çalışmaları yerinde inceleyen Vali Ustaoğlu, "Son 24 saat içerisinde ilimizin farkı yerlerinde, 11 ilçemizde, toplamda 37 farklı noktada, farklı zaman dilimi içerisinde ‘örtü yangını’ diye tabir ettiğimiz orman yangını meydana geldi. Dün akşamdan itibaren başta Tarım Orman Bakanlığımız personeli ve yangına müdahale araçlarıyla birlikte, büyükşehir belediyemiz ve ilçe belediyelerimizle yoğun bir şekilde yangına müdahale çalışmalarımız devam ediyor. Toplamda 98 araç, 450 personelle ilimizin farklı noktalarında ekiplerimiz yangına müdahalelerine devam etmektedir. Şu an itibariyle 30’un üzerinde noktalarda devam eden yangınlar söndürülmüş olup, soğutma çalışmaları gerçekleştiriliyor. Şu an 6 ilçemizde 8 noktada örtü yangını devam ediyor. Şu an ekiplerimiz oralarda özellikle yerleşim yerlerine yangının sıçramaması için gerekli tedbirleri almış durumda. Şu an kontrollü bir şekilde devam ediyor. Örtü yangınlarına arkadaşlarımız müdahalelerini sürdürüyor" dedi.
SABOTAJ İDDİALARINI DEĞERLENDİRDİ
Yangınların çıkış nedenine ilişkin konuşan Ustaoğlu şunları söyledi:
"Şu an mevsim koşulları itibariyle baktığımızda nem oranı dün yüzde 12’lerdeydi. Çok kuru bir hava var. Diğer yandan hava sıcaklığı normal koşulların üstünde. Hissedilir sıcaklık dün 24 civarındaydı.  Bunlarla birlikte değerlendirdiğimizde özellikle vatandaşlarımız bu mevsimde ‘bahçelerde temizlik çalışması’ dediğimiz, yöresel tabirle ‘çalı, çırpıların’ temizlendiği, bunlar temizlenirken küçük çaplı yakıldığı bir dönem bu dönem. Gerek muhtarlarımız gerek müftülük kanalıyla camilerimizde anonslar da yaptırdık ama maalesef mevsim koşullarının normalin üzerinde seyretmesinden dolayı bu tip küçük çaplı yakılan çalı, çırpılardan kaynaklanan ve bir anda yayılan bu yangınların olduğunu düşünüyoruz. Bunun dışında kamuoyunda ‘sabotaj’ şeklinde ifadeler geçiyor. Şu ana kadar kesinlikle böyle bir şeyin olmadığını yaptığımız çalışmalarda, değerlendirmelerde de özellikle bahçe temizliği çalışmalarından kaynaklandığını düşünüyoruz."
VATANDAŞLARI UYARDI
Yangının 100 hektarlık alanda etkili olduğunu aktaran ve vatandaşların ateş yakmaması yönünde uyarılarda bulunan Vali Ustaoğlu, "Şu an bizim tespitimiz 100 hektarın üzerinde örtü yangını, 10 hektar civarında da fındık bahçelerinde zarar olduğunu incelemeler sonucu tespit ettik. Herhangi bir can kaybı yok. Örtü yangını şeklinde devam ediyor. 3 ilçemizde yaz aylarında vatandaşların kullandığı veya otun içerisine koyulduğu 6 tane ev zarar gördü, yandı. AFAD ekiplerimiz ve Tarım Müdürlüğü personelimiz de zarar tespitlerine birlikte başlamışlardır. Şu an yerleşim yerlerine yakın bir yerde yangın, tehdit yok. Biz muhtarlarımıza ve cami imamlarımıza anonslarla vatandaşları uyarmaları konusunda bunları paylaştık. Son 20 gün içerisinde maalesef burada kurak bir süreci geçiriyoruz. Bir damla yağmur yağmadı. Haliyle otlar çıra gibi ufak bir kıvılcımda bir anda parlayıp devam edebiliyor. Özellikle şu an bahçede temizlik, ateş yakma gibi şeyler yapmamalarını istirham ediyoruz" ifadelerinde bulundu.
'UZUNGÖL'DE YIKIMLAR SÜRECEK'
Uzungöl'deki yıkımlara ilişkin soru üzerine konuşan Vali Ustaoğlu, "Uzungöl'deki yıkım çalışması özellikle imar barışına aykırı bir şekilde yapılan, yani kısacası 31 Aralık 2017 tarihinden sonra yapılan kaçak yapılar ile alakalı. Burada bizim şu an yıkımına karar verdiğimiz 48 tane yapıda tam yıkım, 17 tane yapıda da kısmen tıraşlama olacak. Yine onun dışında da Uzungöl'ün farklı bölgelerinde, yaylalarda da yine tespit ettiğimiz 30 tane daha kaçak yapı var. Toplamda 95 yapıda yıkım gerçekleştireceğiz. Dün itibarıyla başladığımızda 14 tane kaçak yapının yıkımını gerçekleştirdik. Bugün de yine son aldığım bilgi; 2 tane yıkıldı devamında da şu an 4 kaçak yapının yıkımını arkadaşlar gerçekleştiriyorlar" diye konuştu.
'KAÇAK YAPILARIN HEPSİNİ YIKACAĞIZ'
Vali Ustaoğlu, kaçak yapıların yıkımlarının ne kadar süreceğine yönelik soruya ise, "Şu aşamada bununla ilgili bir tarih veremem. Ama bu konuda kesinlikle malumunuz, yıkılması gereken kaçak yapıların hepsini mevsim şartlarının el verdiği günlerde yıkacağız" yanıtını verdi.
61 YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ
Öte yandan, Karadeniz Bölgesi'nde Trabzon, Artvin, Giresun ve Ordu illerinde dün akşam saatlerinde 69 ayrı noktada çıkan örtü ve orman yangınlarının 61'i kontrol altına alınarak söndürüldü. Trabzon'da 6 ilçede, 8 noktada örtü yangınlarının sürdüğü bildirildi.

Arzu ERBAŞ- Mehmet Can PEÇE/TRABZON, ()

Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 24 Aralık 2019
İmsak 06:48
Güneş 08:20
Öğle 13:09
İkindi 15:27
Akşam 17:48
Yatsı 19:14
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 16 34
2. Başakşehir 16 30
3. Trabzonspor 16 29
4. Fenerbahçe 16 28
5. Beşiktaş 16 27
6. Alanyaspor 16 26
7. Galatasaray 16 24
8. Malatyaspor 16 23
9. Göztepe 16 23
10. Gaziantep FK 16 23
11. Denizlispor 16 21
12. Çaykur Rizespor 16 20
13. Gençlerbirliği 16 18
14. Kasımpaşa 16 15
15. Konyaspor 16 15
16. Antalyaspor 16 14
17. Ankaragücü 16 11
18. Kayserispor 16 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 16 36
2. Menemen Belediyespor 16 28
3. Akhisar Bld.Spor 16 27
4. Erzurum BB 16 27
5. Keçiörengücü 16 25
6. Ümraniye 16 25
7. Bursaspor 16 24
8. Balıkesirspor 16 23
9. Altay 16 23
10. Fatih Karagümrük 16 23
11. Adana Demirspor 16 21
12. Giresunspor 16 20
13. İstanbulspor 16 19
14. Altınordu 16 15
15. Osmanlıspor 16 12
16. Boluspor 16 12
17. Adanaspor 16 9
18. Eskişehirspor 16 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 18 39
3. Man City 18 38
4. Chelsea 18 32
5. Sheffield United 18 28
6. Wolverhampton 18 27
7. Tottenham 18 26
8. M. United 18 25
9. Newcastle 18 25
10. Burnley 18 24
11. Arsenal 18 23
12. Crystal Palace 18 23
13. Brighton 18 20
14. Bournemouth 18 19
15. Everton 18 19
16. West Ham 17 19
17. Southampton 18 18
18. Aston Villa 18 15
19. Norwich City 18 12
20. Watford 18 12
Takımlar O P
1. Barcelona 18 39
2. Real Madrid 18 37
3. Sevilla 18 34
4. Atletico Madrid 18 32
5. Real Sociedad 18 31
6. Getafe 18 30
7. Athletic Bilbao 18 28
8. Valencia 18 28
9. Levante 18 26
10. Villarreal 18 25
11. Granada 18 24
12. Osasuna 18 23
13. Real Betis 18 23
14. Real Valladolid 18 20
15. Deportivo Alaves 18 19
16. Eibar 18 19
17. Mallorca 18 15
18. Celta de Vigo 18 14
19. Leganés 18 13
20. Espanyol 18 10