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Karadağ'dan getirilen 493 Türk işçi karantinaya alındı
KARADAĞ'da çalışan 493 işçi getirildikleri Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda,...
GÜVENLİK 04.04.2020, 17:12
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KARADAĞ'da çalışan 493 işçi getirildikleri Adıyaman'da koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Karadağ'da çalışan 493 Türk işçi öğle saatlerinde Adıyaman'a getirildi. İşçilerin taşındığı uçağın Adıyaman Havalimanı'na indirilmesinin ardından, işçiler AFAD ve polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Altınşehir Mahallesi'ne getirildi. İşçiler burada bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Safvan bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta işçilerin kişisel bilgileri ile karantina sonrası kalacakları adreslerin bilgileri alındı. Sağlık görevlilerince tek tek ateş ölçümü ve kontrolleri yapılan 493 işçi, 14 gün sürecek karantina için odalarına yerleştirildi.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs tedbirleri kapsamında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda, Dışişleri, İçişleri, Sağlık, Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının yürüttüğü ortak çalışmayla Karadağ'da çalışan 493 Türk işçi öğle saatlerinde Adıyaman'a getirildi. İşçilerin taşındığı uçağın Adıyaman Havalimanı'na indirilmesinin ardından, işçiler AFAD ve polis eşliğinde otobüslere bindirilerek Altınşehir Mahallesi'ne getirildi. İşçiler burada bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'na bağlı Kız Safvan bin Muattal Yurdu'na yerleştirildi. Yurtta işçilerin kişisel bilgileri ile karantina sonrası kalacakları adreslerin bilgileri alındı. Sağlık görevlilerince tek tek ateş ölçümü ve kontrolleri yapılan 493 işçi, 14 gün sürecek karantina için odalarına yerleştirildi.
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