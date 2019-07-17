Karaburun'da insan kaçakçılığından tutuklu eski başkanlara tahliye

İZMİR, ()- İZMİR'de, 'insan kaçakçılığı' suçundan tutuklu olan MHP Karaburun eski İlçe Başkanı Fırat Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K., tahliye edildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun'da, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan kaçak göçmenlere yönelik geçen 10 Nisan'da operasyon düzenledi. Operasyonda 30 kaçak göçmen yakalanırken, aralarında MHP Karaburun eski İlçe Başkanı Fırat Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K.'nin de bulunduğu 6 şüpheli, organizatör oldukları iddiasıyla gözaltına alındı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Kaçak göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Karaburun Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında sanıklardan MHP Karaburun eski İlçe Başkanı Fırat Z. ile Karaburun Ülkü Ocakları eski Başkanı Mehmet K. tahliye edilirken, duruşma ertelendi.