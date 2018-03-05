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Karabük’ten çaldıkları otomobille Bolu'da yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU’da, Karabük’ten çaldıkları ileri süren otomobil ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı. Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük’ten çalındığı iddia edilen 78...

Karabük’ten çaldıkları otomobille Bolu'da yakalandılar

Murat KÜÇÜK/BOLU, () - BOLU’da, Karabük’ten çaldıkları ileri süren otomobil ile yakalanan 3 şüpheli, gözaltına alındı.
Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Karabük’ten çalındığı iddia edilen 78 AR 220 plakalı otomobilin Bolu’ya götürüldüğünü tespit etti. Ekipler, otomobilin bulunması için çalışma başlattı. Bolu merkezde aracı gören polis ekipleri, sürücüsünü durdurdu. Otomobilde bulunan Ş.G. (58), H.G. (44) ve C.G. (40) gözaltına alındı. Otomobil, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün otoparkına götürüldü. 

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