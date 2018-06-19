Karabük’te yollar göle döndü, kaya parçaları yola düştü

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’te, etkili olan sağanak yağmur nedeniyle yollar göle döndü, yamaçtan kopan kaya parçaları karayolunda ulaşımı yavaşlattı.

Akşam saatlerinde başlayan gök gürültülü sağanak yağış sonrası D-755 Karayolu'nun Kemal Oyman mevkii Ankara istikametine giden araçlar suyla kaplı yolda güçlükle ilerledi. Yol kenarında bulunan akaryakıt istasyonunun bir bölümü de su içerisinde kaldı. Motoruna su giren bir otomobil arıza yaparken, bir sürücü ise elinde ayakkabılarıyla otomobiline güçlükle ulaştı. Hamzalar mevkiinde ise toprağın yumuşamasıyla yamaçtan kopan kaya parçaları karayoluna düştü. Bu sırada yoldan herhangi bir aracın geçmiyor olması, olası bir facianın önüne geçti. Karayolları ekipleri kısa süre sonra kaya parçalarını yoldan kaldırdı. Karabük Organize Sanayi Bölgesi girişi suyla kaplandı.

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