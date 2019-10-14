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Karabük’te uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı. Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu...
GÜVENLİK 14.10.2019, 13:23
KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde, polisin durdurduğu otomobilde bir miktar uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 kişi gözaltına alındı.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İsmetpaşa mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan Y.Ç. ile R.Y’nin üzerinde arama yaptı. 36 gram kannabinoid ele geçirilirken, Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı. Y.Ç. ve R.Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Ekipler, İsmetpaşa mevkiinde durdurduğu otomobilde ve içerisinde bulunan Y.Ç. ile R.Y’nin üzerinde arama yaptı. 36 gram kannabinoid ele geçirilirken, Y.Ç. ve R.Y. gözaltına alındı. Y.Ç. ve R.Y. emniyetteki işlemlerin ardından 'uyuşturucu madde temin ve ticareti' suçundan adliyeye sevk edildi.
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