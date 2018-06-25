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Karabük’te oy kullanmaya gelince yakalanan 8 kişi tutuklandı

KARABÜK'te, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi oy kullanmak için geldikleri sandık başında yakalandı. 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili...

Karabük’te oy kullanmaya gelince yakalanan 8 kişi tutuklandı
KARABÜK'te, çeşitli suçlardan aranan 25 kişi oy kullanmak için geldikleri sandık başında yakalandı. 8 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhurbaşkanı ve 27’nci dönem milletvekili genel seçiminde oy kullanmak için okula gelen ve hakkında arama kararı bulunan 25 kişiyi sandık başında yakaladı. Alkol ve uyuşturucu etkisi altındayken araç kullanma, Askeri Ceza Kanunu’na muhalefet, tehdit, yaralama, cinsel taciz, dolandırıcılık, hakaret, trafik güvenliğini tehlikeye sokma, konut dokunulmazlığını ihlal, görevi yaptırmamak için direnmek, hakaret suçlarından aranan 25 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan 17 kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen 8 kişi ise çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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