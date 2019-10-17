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Karabük’te kereste fabrikasında yangın

KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi.  Akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yenice Orman Ürünleri...

GÜVENLİK 16.10.2019, 23:02
Karabük’te kereste fabrikasında yangın
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde kereste fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangında fabrikada hasar meydana geldi. 
Akşam saatlerinde Fatih Mahallesi’nde faaliyet gösteren Yenice Orman Ürünleri Sanayi Fabrikası’nda yangın çıktı. Yağ kazanlarının bulunduğu alanda meydana gelen patlama sonrası başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Yenice Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri de söndürme çalışmalarına destek verdi. Yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında fabrikada hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

 

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