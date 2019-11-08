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Karabük’te halk otobüsünün motor kısmında yangın
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()- KARABÜK’te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Akşam saatlerinde, 100'üncü YIl Mahallesi 1065 Nolu Cadde'de hafif rampa...
GÜVENLİK 08.11.2019, 21:05
Bülent DİKTEPE/KARABÜK,()- KARABÜK’te, halk otobüsünün motor kısmında yangın çıktı. Şoför yolcuları tahliye ederken, yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Akşam saatlerinde, 100'üncü YIl Mahallesi 1065 Nolu Cadde'de hafif rampa yolda giden Kamil Yılmaz yönetimindeki 78 BT 068 plakalı halk otobüsünün motor kısmından duman gelmeye başladı. Yılmaz, durumu fark edince otobüsü yol kenarına park edip, yolcuları tahliye etti. Bu sırada motor alev aldı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Polis güvenlik şeridi çekerek yolu trafiğe kapattı. Yangın, kısa sürede söndürüldü.
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