Karabük’te FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

KARABÜK’te, FETÖ/PDY’nin emniyet yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı.



Karabük Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, FETÖ/PDY’nin mahrem emniyet yapılanmasında yer alan polis koleji ve akademisinden ilişiği kesilen ve ankesörlü telefonlardan ardışık olarak aranmaları tespit edilen kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Ö.İ., V.E., İ.N.H., S.S. ve A.E.B. adliyeye sevk edildi.