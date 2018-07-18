Karabük’te 3 kardeşin yaşadığı ev yandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () – KARABÜK’ün Eskipazar ilçesinde 3 kardeşin birlikte yaşadığı 2 katlı ahşap ev çıkan yangında kullanılmaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde Eskipazar Kabaarmut Köyü’nde Necati, Rıza ve Şevki Doğan kardeşlerin birlikte yaşadığı 2 katlı evde çıktı. Alevler kısa sürede ahşap evi sararken kardeşler dışarıya çıkarak itfaiyeye haber verdi. Kardeşler ve köy sakinleri su dolu kovalarla ve hortumlarla su sıkarak alevleri söndürmeye çalıştı. Ardından gelen itfaiye ekipleri büyüyen alevlere müdahale etti. Yaklaşık 1 saat süren çalışmalar sonrası yangın söndürülürken, tamamen yanan ev kullanılmaz hale geldi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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