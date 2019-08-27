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Karabük’te 3 araçlı zincirleme kaza: 2 ölü, 7 yaralı
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük -Zonguldak Yolu Gökbel Köyü yakınlarında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Erdal...
GÜVENLİK 27.08.2019, 14:38
KARABÜK’ün Yenice ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı. Kaza, saat 13.30 sıralarında Karabük -Zonguldak Yolu Gökbel Köyü yakınlarında meydana geldi. Zonguldak yönüne giden Erdal Korkmaz(42) idaresindeki 67 LP 851 plakalı otomobil, karşı yönden gelen ve açık soyadı öğrenilemeyen Erol Ş.'nin kullandığı 06 BJL 755 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kaza yapan otomobillere Fuat Kurnalı'nın yönetimindeki 67 NN 507 plakalı hafif ticari araç da çarptı. Kurnalı'nın aracı yoldan çıkarak, çalılık alana savruldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, sürücülerden Erdal Korkmaz’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan 8 kişi ise ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Durumu ağır olan Hasan Korkmaz da yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yaralılardan Hatice Çınar’ın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi. Kazanın ardından yolda yaklaşık 3 kilometre araç kuyruğu oluştu. Erdal Korkmaz’ın cesedi sıkıştığı yerden çıkartılarak, Yenice Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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