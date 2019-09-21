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Karabük’te 14 sikke ele geçirildi
KARABÜK’te, Y.Y.’nin evine yapılan baskında, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Y.Y.’nin Karabük...
GÜVENLİK 20.09.2019, 18:07
KARABÜK’te, Y.Y.’nin evine yapılan baskında, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Y.Y.’nin Karabük Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi. Y.Y.’nin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
Karabük İl Jandarma Komutanlığı ve Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortak operasyonu ile Y.Y.’nin Karabük Mahallesi’ndeki evine baskın düzenlendi. Y.Y.’nin evinde ve üzerinde yapılan aramada, 13'ü Roma dönemine, 1'i Osmanlı dönemine ait 14 sikke ele geçirildi. Gözaltına alınan Y.Y. hakkında soruşturma başlatıldı.
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