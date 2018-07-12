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Karabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi. Öğle saatlerinde, Safranbolu Gökpınar...

Karabük'te yanan evlere helikopterle müdahale edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde 3 ahşap ev alev alev yanarken, itfaiye ekiplerinin yanı sıra havadan da helikopterle müdahale edildi. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale geldi.
Öğle saatlerinde, Safranbolu Gökpınar köyünde Kazım Yılmaz'a ait evde elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Kazım Yılmaz alevleri söndürmeye çalışırken, itfaiyeye haber verildi. Rüzgarın etkisiyle büyüyen alevler Kazım Yılmaz'a ait bitişikte bulunan diğer eve sonra da Saadet Ünlü'nün evine sıçradı. Gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Orman Genel Müdürlüğü tarafından orman yangınlarına müdahale için kentte bulundurulan helikopter havadan alevlere müdahale etti. Alevler helikopterin havadan boşalttığı suyla söndürüldü. Yangında 3 ahşap ev kullanılamaz hale gelirken, helikopterin müdahale etmesiyle yangının diğer evlere sıçraması da önlendi. Yangında Kazım Yılmaz'a ait traktör de kullanılamaz hale geldi.
Ellerinde yanıklar oluşan Kazım Yılmaz ise otomobille Ovacuma köyündeki sağlık ocağına götürüldü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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