Karabük'te uyuşturucuya 2 tutuklama

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu satıcılarına yönelik yürüttüğü operasyon kapsamında İ.A. ve O.P.’yi üzerlerinde bir miktar uyuşturucu ile yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden İ.A.’nın daha önce hakkında yağma, hırsızlık ve çeşitli suçlardan aranması olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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