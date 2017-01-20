Karabük'te uyuşturucu şüphelileri adliyeye sevk edildi

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, polis tarafından durdurulan otomobilde uyuşturucu ile yakalanarak gözaltına alınan 1'i kadın 3 kişi adliyeye sevk edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan otomobili kent girişinde durdurdu. Otomobilde bulunan İ.A., R.Y. ve İ.F.'nin üzerleinde yapılan aramada paketlenmiş satışa hazır 206 gram kubar esrar, 88 ekstasy hap ve 2.5 gram uyuşturucu madde metamfetamin ele geçirildi. Şüpheliler, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra sonra adliyeye sevk edildi.

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