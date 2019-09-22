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Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'te, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan otomobilde 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü...
GÜVENLİK 22.09.2019, 12:24
Bülent DİKTEPE/KARABÜK, ()- KARABÜK'te, polis ekiplerince takibe alınıp, durdurulan otomobilde 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişi, mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, uyuşturucu bulunduğu ihbarı yapılan otomobili takibe alarak kent girişinde durdurdu. Otomobilde ve C.A. ile E.A.'nın üzerinde yapılan aramada 105 gram skunk, 304 uyuşturucu hap ve 77 gram kokain ele geçirildi. Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen C.A. ve E.A. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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