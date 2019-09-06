Karabük'te uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

KARABÜK'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 24 gram kubar esrar ve 170 kök Hint keneviri ele geçirilirken, 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Bostanbükü köyünde yaşayan İ.Ç.'nin Hint keneviri yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüphelinin evine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda narkotik dedektör köpeği de kullandıldı. Evin bitişiğindeki atölyede, kağıt içinde, taş duvar arasına gizlenmiş 24 gram kubar esrar ele geçirildi. Ayrıca Safranbolu'yu Eflani ilçesine bağlayan yolun 11'inci kilometresindeki ormanlıkta da 170 kök Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda İ.Ç., gözaltına alındı.



