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Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü 49 yaşındaki İbrahim Işık yaralandı. Kaza, saat 16.00 sıralarında D-755 Karayolu Cildikısık mevkiinde meydana geldi. Gerede yönüne giden İbrahim...

Karabük'te takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü 49 yaşındaki İbrahim Işık yaralandı.
Kaza, saat 16.00 sıralarında D-755 Karayolu Cildikısık mevkiinde meydana geldi. Gerede yönüne giden İbrahim Işık yönetimindeki 78 AD 934 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Yol kenarında ters dönen otomobilde yaralanan sürücü Işık, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yol kenarında yardım bekledi.
Yoldan geçen sürücülerin haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Işık'ı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. İbrahim Işık'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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