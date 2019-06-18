Karabük'te şiddetli rüzgarda ağaçlar devrildi

KARABÜK'te, şiddetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrilirken, elektrik telleri koptu.Kentte, saat 14.00 sıralarında başlayan ve 4 dakika etkili olan şiddetli rüzgar ağaçların devrilmesine ve elektrik tellerinin kopmasına neden oldu. Yenişehir Mahallesi'nde bir işhanının otoparkındaki ağaç park halindeki 2 otomobilin üzerine devrildi. Bir otomobilin kaputunda çizikler oluştu. Devrilen ağaç dalları budandıktan sonra alınıp, yol kenarına kaldırıldı. Araç sahipleri olayı ucuz atlattıklarını söyledi. Etkisini sürdüren rüzgar nedeniyle devrilen ağacın yanındaki elektrik direğinin de otomobilin üzerine devrilmesinden korkan kişi, aracını buradan çıkardı.Karabük- Zonguldak yolu Soğuksu Mahallesi mevkiinde bir ağaç istinat duvarı üzerine doğru devrildi. Fatih Mahallesi'nde bir sitenin önündeki 2 ağaç kökünden sökülerek devrildi. Devrilen ağaçlar gelen belediye ekiplerince kesildikten sonra kaldırıldı.FOTOĞRAFLI