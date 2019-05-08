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Karabük'te salep toplama kavgası: 1 ölü

KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Mustafa Gültekin (37), köylerinin bulunduğu alanda salep topladığı iddiasıyla tartıştığı Nuri Kesici’yi (64) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü. Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yağlıca köyü...

Karabük'te salep toplama kavgası: 1 ölü
KARABÜK'ün Eflani ilçesinde, Mustafa Gültekin (37), köylerinin bulunduğu alanda salep topladığı iddiasıyla tartıştığı Nuri Kesici’yi (64) av tüfeğiyle ateş ederek öldürdü.
Olay, sabah saatlerinde ilçeye bağlı Yağlıca köyü ormanlık alanında meydana geldi. İddiaya göre köyde yaşayan Mustafa Gültekin, salep toplayan Nuri Kesici ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Mustafa Gültekin, av tüfeğiyle Nuri Kesici’ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan Nuri Kesici, haber verilmesiyle gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eflani Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Nuri Kesici, kurtarılamadı. Mustafa Gültekin gözaltına alınırken, jandarma ekipleri köyün çevresinde önlem aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Mustafa Gültekin'in babası Şaban Gültekin, "Daha önce de geliyorlardı salep toplamaya. Tartışma yaşanıyordu. Jandarmaya söyledik, buraya gelmeyin diye uyarmışlar onları. Onlar bir daha geldiler. Bugün de böyle bir olay gerçekleşmiş" dedi.

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