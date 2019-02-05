Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye katıldı
Ünlü siyasetçi Yaşar Okuyan CHP'ye...
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
Erdoğan_Bahçeli görüşmesi ne zaman?
İYİ Parti’den istifa eden vekil AKP’ye geçti
İYİ Parti’den istifa eden vekil...
RG - Yıllık NBŞ kotası 67 bin 500 ton olarak belirlendi
Resmi gazetede yayınlandı, NBŞ kotası...

Karabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde devam eden bağış kampanyasına destek verdi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Kızılay çadırının önünde...

Karabük'te polisler kan vermek için kuyruk oluşturdu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK,() - KARABÜK Emniyet Müdürlüğü personeli, Türk Kızılayı'na kan bağışında bulunarak Türkiye genelinde devam eden bağış kampanyasına destek verdi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, Kızılay çadırının önünde uzun kuyruklar oluşturan polislerle tek tek tokalaşıp, "Kan veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ve Türk Kızılay Karabük Şubesi'nin 'Polis Kızılay ele ele, haydi kan vermeye' sloganıyla kan bağışı kampanyası düzenlendi. Kemal Güneş Caddesi'nde kurulan Kızılay çadırı önünde polisler kan bağışında bulunmak için sıraya girdi. İl Emniyet Müdürü Sırrı Tuğ, kan bağışında bulunan polislerle tek tek tokalaşıp teşekkür etti. Personeliyle birlikte kan veren Sırrı Tuğ, "Ülke genelindeki kampanyaya biz de tüm arkadaşlarımızla birlikte destek vermek için buradayız. Kızılay'ımızın hizmetleri yadsınamaz. Hizmet söz konusu olduğunda ülke içinde ve dışında her zaman herkesin yanında olan bu teşkilatın yanındayız. Kan veren bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum" dedi.
Türk Kızılay Karabük Şube Başkanı Mehmet Uzun ise "Kış ayları kan bağışı yönüyle en zayıf dönemlerimiz. Bunu da kampanyalarla aşmaya çalışıyoruz. Sağ olsun emniyet teşkilatımız bu konuda bize büyük bir destek verdiler. Çok güzel bir organizasyon oldu. Bugün için 100'ün üzerinde kan bağışı bekliyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328