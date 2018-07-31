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Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı

KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, akşam saatlerinde Karabük Kastamonu yolu Karıt Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine giden Yusuf Ü. yönetimindeki 78...

Karabük'te otomobil ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
KARABÜK’ün Safranbolu ilçesinde, kavşakta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Karabük Kastamonu yolu Karıt Köyü Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine giden Yusuf Ü. yönetimindeki 78 SH 704 plakalı otomobil, kavşağa girmek istediği sırada aynı yöne giden Halit S.B. yönetimindeki 78 BD 583 plakalı kamyonet ile çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte Dila Ü. ve İlkay B.K. yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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