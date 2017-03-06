Karabük'te ormanda kaybolan Suriyeli 2 genç, ateş yakınca bulundu

KARABÜK'ün Safranbolu İlçesi'nde Suriyeli üniversite öğrencileri 18 yaşındaki Abdulaziz Sholler ve 24 yaşındaki Amir Hakimi, yürüyüşe çıktıkları ormanda kayboldu. Cep telefonuyla yardım isteyip bulundukları yeri AFAD ekiplerine tarif eden gençler, şarjları bitince sabaha karşı yaktıkları ateş sayesinde bulundu.

Karabük Üniversitesi öğrencileri Amir Hakimi ve Abdulaziz Sholler, dün sabah Sarı Çiçek Ormanı'nda yürüyüşe çıktı. Ormanlık alanda yollarını kaybeden 2 arkadaş, saat 21.00 sıralarında cep telefonundan aradıkları arkadaşlarından yardım istedi. Arkadaşlarının durumu jandarmaya bildirmesi üzerine AFAD ekipleri ile birlikte arama çalışması başlatıldı.

ŞARJLARI BİTİNCE ATEŞ YAKTILAR

Ekipler, telefonla bulundukları yeri tarif eden gençlere gece boyu ormanda yürüyerek ulaşmaya çalıştı. Suriyeli gençler, gece cep telefonlarının şarjı bitince bulundukları yerde ateş yaktı. Bölgedeki tarihi Bulak Mencilis Mağarası'nda görevli klavuzu da yanlarına alan AFAD ekipleri, sabaha karşı yakılan ateşi fark ederek gençleri buldu. Hakimi ve Sholler, yaklaşık 12 saat sonra saat 09.00 sıralarında mahsur kaldıkları uçurumun kenarından alınarak mağaranın yanındaki 112 Acil ambulansına getirildi.

Oldukça bitkin görünen gençlere 112 Acil ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Abdulaziz Sholler, ormanda tırmanırken yollarını kaybettiklerini belirterek, "Yolumuzu kaybettik. Uçurumdan aşağıya inerken kayıp düştük. Dağda yemeksiz ve susuz kurtarılmayı bekledik. Şarjımız bitti. Ateş yakmıştık. Ateşi görmüş ekipler" dedi.

EKİPLER AYI İLE KARŞILAŞMIŞ

AFAD Müdürü Gazanfer Erbay ise kurtarma ekiplerinin bir çok zorlukl mücadele ettiğini ve aramalar sırasında ormanda bir ayı ile karşılaştıklarını söyleyerek şöyle konuştu:

"Ayı ininden çıkmış. Allah’tan saldırıp bir zarar vermemiş. 7-8 saat yürüyerek bu öğrencilerimize ulaştılar. İnsan üstü bir mücadele. Öğrencilerimiz sağlıklı bir şekilde geldi. İnşallah bundan sonra bu tür olaylar bir daha olmaz. Burada herhangi bir can kaybı olmadı ama olabilirdi de. Çünkü öğrencilerimiz dağda yuvarlanmışlar, uçurumun kenarına kadar gelmişler. Biz zamanında ulaşamayabilirdik. Hava şartları çok daha zor olabilirdi. Bundan sonra en azından bu tür yürüyüşler yapıldığında bizlerin de bilgisi olursa çok daha iyi olur."



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