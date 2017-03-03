Karabük'te İsrail protestosu

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, Türkiye Gençlik Vakfı üyesi bir grup, İsrail'de camilerde hoparlörle ezan okunmasının yasaklanmasını protesto etti.
100’üncü Yıl Mahallesi Pazar Yeri Camisi önünde toplanan yaklaşık 60 kişi, 'Ezan İslam’ın sesli bayrağıdır', 'Mescid-i Aksa onurumuzdur', 'Kutsalıma dokunma İsrail', 'Ezanlara özgürlük', 'Türkiye’nin gençliği ezanları susturmayacak' pankartları açıp İsrail aleyhine sloganlar attı.
Türkiye Gençlik Vakfı Karabük Şube Başkanı İbrahim Şentürk'ün basın açıklamasını okuması ardından grup dağıldı.
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