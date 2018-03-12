Karabük'te FETÖ oprasyonu: 7 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, polisin düzenlediği FETÖ/PDY operasyonunda, imam ve din görevlisi 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin Safranbolu İlçe Müftülüğü yapılanmasında faaliyet gösterdikleri tespit edilenlere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında imam ve din görevlilerinin de bulunduğu T.Ö., H.U., H.B., A.D., N.E, N.A. ve E.K., gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ne götürülen şüphelilerin işlemleri devam ediyor.