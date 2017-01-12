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Karabük'te FETÖ operasyonunda 12 askere gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 asker gözaltına alındı. Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütün şifreli haberleşme...

Karabük'te FETÖ operasyonunda 12 askere gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK merkezli 12 ilde yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 asker gözaltına alındı.
Karabük Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, Türk Silahlı Kuvvetleri içinde örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen askerlere yönelik operasyon yapıldı. Karabük ile birlikte İstanbul, Ankara, Bolu, Sivas, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Kütahya, Adana, Adıyaman, Balıkesir ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 7'si daha önce görevinden uzaklaştırılan, 5'i muvazzaf olan 12 subay, astsubay, uzman çavuş, uzaman erbaş ve er gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda bazı belge ve dokümanlara el konuldu. Gözaltına alınan M.T., B.B., A.D., M.E.Ç., A.K., M,Ç., L.Ö., N.Y., T.S., H.B., M.K. ve B.U., Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürdürülüyor.

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