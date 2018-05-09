Karabük'te FETÖ'nün 'hijyen evi'ne operasyon: 23 gözaltı

Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin 'hijyen evi' olarak tabir ettiği 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
Karabük Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, FETÖ/PDY'nin 'hijyen evi' olarak tabir ettiği 6 eve eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 23 kişi gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda dokümanlara el konuldu. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.