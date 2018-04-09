Karabük'te FETÖ'nün 'gaybubet evleri'ne operasyon: 7 gözaltı

Bülent DİKTEPE/KARABÜK, () - KARABÜK'te, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, 'gaybubet' evlerine baskın düzenlendi. 'Emniyet ve asker mahrem imamları' ile 'üst düzey yönetici'lerin de bulunduğu 7 kişi, gözaltına alındı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, hakkında araması bulunan örgüt üyelerinin saklandığı evlere baskın düzenlendi. Örgütün 'gaybubet evleri'ne yönelik operasyonda 7 kişi yakalandı. Gözaltına alınanlardan H.U., E.A., S.K.T. ve M.C.'nin üst aramalarında dolar, euro, Pakistan parası, Türk lirası ve sahte kimlikler ele geçirilirken, şüphelilerin araçla ülke dışına çıkmak üzere kentten ayrılacakları tespit edildi. Gözaltına alınan B.M., S.M. ve S.U.K.'nin ise 'Karabük, Bartın ve Düzce emniyet ve asker mahrem imamı' ve 'üst düzey yöneticisi' oldukları belirlendi. Evlerde yapılan aramalarda örgütün halen faaliyetlerine devam ettiğini gösterdiği belirtilen projeksiyon cihazları, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD'ler, flash bellekler, laptoplar, cep telefonları, örgüt lideri Fetullah Gülen tarafından yazılmış 678 kitap ile şüphelilerin kullandığı sahte kimlikler ele geçirildi.



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